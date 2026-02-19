Prove promettenti di Acuff Jr AJ Dybantsa e Nate Ament nel Draft NBA 2026

Acuff Jr., Dybantsa e Ament si sono fatti notare nel Draft NBA 2026 con prestazioni sorprendenti. Acuff Jr. ha segnato un numero record di punti contro una squadra classificata, rompendo il primato storico di un freshman in college. Dybantsa ha dimostrato grande talento con una partita da oltre 30 punti contro avversari di alto livello. Ament ha mostrato la sua versatilità, diventando uno dei giovani più promettenti del draft. Questi giovani promettono di attirare l’attenzione delle franchigie NBA nelle prossime settimane.

History. Most points by a freshman vs an AP ranked opponent in college basketball history. La notte tra il 19 e il 20 febbraio 2026 ha offerto una serie di performance memorabili tra le squadre di college basketball, con protagonisti che hanno lasciato il segno grazie a risultati eccezionali. Tra le partite più rilevanti sono emersi giovani talenti in grado di dimostrare un livello superiore, sottolineando il valore delle nuove promesse della pallacanestro universitaria. Il giovane playmaker dei Razorbacks ha realizzato **ben 49 punti** in una sfida molto intensa, terminata solo dopo due overtime contro Alabama. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Prove promettenti di Acuff Jr, AJ Dybantsa e Nate Ament nel Draft NBA 2026 Leggi anche: Padova capitale del sogno americano. Alla Kioene Arena il Draft Jr. NBA 2026 Sogno Nba al PalaCalafiore, il Falcomatà-Archi vive l’esperienza del Draft 2026Reggio Calabria si anima questa mattina per il Draft 2026 della Jr. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Approfittando del weekend vi voglio raccontare una storia importante, voglio parlarvi di Nate Ament, la futura stella NBA con un cuore pisano. La madre è cresciuta ed è stata adottata a Pisa, fu salvata dal genocidio del Ruanda. Oggi Nate è vicino al Draft, non facebook