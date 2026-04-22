Basket | Libertas Livorno i piani triennali di Benvenuti | Obiettivo serie A1 sogno lo scudetto VIDEO

Marco Benvenuti, presidente della Libertas Livorno e recentemente diventato socio di maggioranza del club, ha presentato i piani triennali della società. Durante un'intervista, ha dichiarato che l'obiettivo principale è raggiungere la serie A1 e ha espresso il desiderio di vincere lo scudetto. Benvenuti ha anche affermato che la squadra rappresenta una parte importante della sua vita, paragonandola a un gioco di bambini.