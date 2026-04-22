Basket | Libertas Livorno i piani triennali di Benvenuti | Obiettivo serie A1 sogno lo scudetto VIDEO
Marco Benvenuti, presidente della Libertas Livorno e recentemente diventato socio di maggioranza del club, ha presentato i piani triennali della società. Durante un'intervista, ha dichiarato che l'obiettivo principale è raggiungere la serie A1 e ha espresso il desiderio di vincere lo scudetto. Benvenuti ha anche affermato che la squadra rappresenta una parte importante della sua vita, paragonandola a un gioco di bambini.
"La Libertas è la mia vita, mi sento un bimbo sulle giostre". Il bimbo, oggi un po' cresciuto, è Marco Benvenuti, presidente della Libertas Livorno e neo socio di maggioranza del club. E il messaggio, affidato a un lungo video pubblicato sui canali social della società di via Pera, è un autentico.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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