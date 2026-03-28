Basket serie A2 | Libertas con Cividale per rialzare la testa Diana | C' è voglia di riscatto ma siamo in linea con il nostro obiettivo VIDEO

Nel campionato di serie A2 di basket, la squadra di casa affronterà la trasferta contro Cividale con l'obiettivo di ritrovare fiducia dopo una recente battuta d'arresto. Il coach ha dichiarato che la squadra ha voglia di riscatto e si trova in linea con gli obiettivi prefissati. La squadra cerca di mantenere l'equilibrio tra le difficoltà e i risultati ottenuti finora.