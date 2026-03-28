Basket serie A2 | Libertas con Cividale per rialzare la testa Diana | C' è voglia di riscatto ma siamo in linea con il nostro obiettivo VIDEO
Nel campionato di serie A2 di basket, la squadra di casa affronterà la trasferta contro Cividale con l'obiettivo di ritrovare fiducia dopo una recente battuta d'arresto. Il coach ha dichiarato che la squadra ha voglia di riscatto e si trova in linea con gli obiettivi prefissati. La squadra cerca di mantenere l'equilibrio tra le difficoltà e i risultati ottenuti finora.
Il coach amaranto alla vigilia della sfida casalinga contro i friulani: "Vogliamo tornare a mostrare la nostra faccia migliore" Rialzare subito la testa, consapevoli che una battuta d'arresto, in un campionato durissimo come la serie A2, ci può anche stare ma, al tempo stesso, non può rovinare quanto di buono è stato fatto finora. La Libertas Livorno vuole ritrovarsi in fretta per continuare a inseguire il proprio obiettivo, ovvero i play-in e magari qualcosa in più, e l'occasione del riscatto immediato dopo la brutta prestazione con Pistoia arriva subito domani 29 marzo, ancora al Modigliani, contro, la Ueb Gesteco Cividale, autentica bestia nera per gli amaranto che all'andata si impose di 18 lunghezze. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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