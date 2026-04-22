Basket | la Francia sfida il mondo il Mondiale 2031 è realtà

La Francia si appresta ad accogliere il Campionato mondiale maschile di basket nel 2031, con le partite che si svolgeranno dal 29 agosto al 14 settembre. La fase finale si terrà nella capitale del paese, che ospiterà le ultime partite del torneo. La manifestazione è stata ufficialmente confermata e si svolgerà in diverse città francesi, con la capitale che ospiterà la conclusione della competizione.

La Francia si prepara a ospitare il Campionato mondiale maschile di basket tra il 29 agosto e il 14 settembre 2031, con la fase conclusiva programmata nella capitale francese. La FIBA ha confermato l’assegnazione del torneo a tre città chiave: Lille, Lione e Parigi. L’annuncio della FIBA segna un traguardo storico per la pallacanestro francese, poiché per la prima volta il Paese si troverà ad accogliere una manifestazione di questa portata per la categoria maschile. Nonostante l’assenza di precedenti mondiali organizzati in territorio transalpino, vanta un bagaglio organizzativo consolidato grazie alla gestione di eventi internazionali come...🔗 Leggi su Ameve.eu

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