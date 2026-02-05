Questa mattina è nata ufficialmente l’Asd Fortore Basket, una nuova squadra di pallacanestro nel Sannio. La società si propone di coinvolgere i giovani del territorio e di promuovere lo sport tra le nuove generazioni. L’obiettivo è creare un punto di riferimento nel mondo del basket e offrire un’alternativa sana e attiva ai ragazzi del Fortore. La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, ma già si parla di un progetto ambizioso e di un futuro promettente.

Tempo di lettura: 3 minuti Prende ufficialmente il via l’avventura di ASD Fortore Basket, la nuova realtà sportiva che si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la pallacanestro e per l’educazione giovanile nell’intero comprensorio del Fortore. Non una semplice squadra, ma un progetto educativo e sociale a 360 gradi. La società, presieduta da Nicola Gagliardi – che ricoprirà il doppio ruolo di Presidente e Allenatore – nasce con una missione chiara: utilizzare lo sport come strumento fondamentale per la crescita personale, l’inclusione e la valorizzazione del territorio. Ad affiancarlo nella gestione della struttura societaria sarà il Socio fondatore e Dirigente Operativo Vincenzo Caruso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Una nuova realtà nel mondo della pallacanestro sannita: nasce l’Asd Fortore basket

Approfondimenti su Fortore Basket

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fortore Basket

Argomenti discussi: SpaceX comprerà xAI dando vita a una nuova realtà valutata 1.250 mld $; Cybersecurity: CyberGuru e Libraesva insieme, nasce una nuova realtà europea con oltre 3.500 clienti a livello globale; A Casatenovo c'è una nuova realtà legata al teatro: è nata La Compagnia dei Sognatori; Nvidia e CoreWeave, il rally silenzioso che prezza una nuova infrastruttura AI.

Matrimoni e congressi. C’è una nuova realtà: polo per organizzare eventiDalla sinergia tra Sb Ricevimenti (Bonfanti), Filippa Cacciato e Cutter Viaggi nasce ‘La Voglia di’. Domenica l’inaugurazione dello showroom in via Roma. msn.com

Inaugurazione Ccn Centro. Una nuova vivace realtà si apre nel segno del NataleViareggio, 8 dicembre 2025 – Hanno pensato proprio a tutto i commercianti del centro. Anche a una filastrocca composta per lanciare il nuovo Centro commerciale naturale, che sarà inaugurato oggi – per ... lanazione.it

DERBY ALERT! ASD Roseto Polisportiva Fortore Sabato 24 gennaio, ore 15:00 Stadio San Rocco, Roseto Non perdere uno dei match più attesi della stagione! Vieni a sostenere la tua squadra e vivi con noi l’emozione del derby! #ASDRoseto facebook