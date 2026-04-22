Basket la Devitalia IES Pisa perde di misura il derby con Volterra in DR2

Nel match della penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la Devitalia IES Pisa ha perso di misura contro AutoEtruria Volterra nell’ultima partita casalinga della stagione. La partita si è conclusa con un risultato stretto, senza variazioni significative nel punteggio finale. La gara si è svolta in un’atmosfera di tensione tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti nel campionato.

Pisa, 22 aprile 2026 – Sconfitta di misura per la Devitalia IES Pisa, nell’ultima gara casalinga della stagione, nel derby con AutoEtruria Volterra della penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D.. LA CRONACA – Dopo il minuto di silenzio per ricordare Marco (Titti) Minuti, indimenticabile atleta del basket pisano e della IES, prematuramente scomparso, il match vede i padroni di casa, privi di Sciamanda, assente per l'infortunio riportato alla caviglia domenica scorsa, quasi sempre al comando, anche se di pochi punti, in una partita sempre molto tirata. Solo nell’ultimo quarto le due compagini si alternano a condurre, ma sempre con poche lunghezze di vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, la Devitalia IES Pisa perde di misura il derby con Volterra, in DR2 Notizie correlate Basket, un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2Pisa, 20 aprile 2026 – Vittoria della volontà per la Devitalia IES Pisa che, con soli sette giocatori a referto, di cui uno infortunatosi nel corso... Basket, netto successo del GMV, nel derby pisano in casa della Devitalia IES, in DR2Pisa, 7 febbraio 2026 – Va al GMV, il primo derby pisano del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 2. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket, un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2; Basket un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2; Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2; Basket torna al successo il GMV in casa con Follonica in DR2. Basket, un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2I ragazzi di Campani e Neri hanno giocato e vinto in sette il recupero dell’undicesima giornata ... msn.com Basketball: An incomplete Devitalia IES Pisa team wins at Argentario in DR2.Pisa, 20 aprile 2026 – Vittoria della volontà per la Devitalia IES Pisa che, con soli sette giocatori a referto, di cui uno infortunatosi nel corso del match, supera in trasferta l’Argentinian, nel re ... sport.quotidiano.net Trofeo Fausto Minora: il basket giovanile protagonista a Martinsicuro Tre giorni di gare per l'evento inserito nella Comunità Europea dello Sport - facebook.com facebook La #Francia ospiterà per la prima volta i Mondiali di basket nel 2031: è ufficiale x.com