Basket un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2

Nel campionato di basket, la squadra della Devitalia IES Pisa ha ottenuto una vittoria sul campo dell’Argentario in DR2. La partita si è conclusa con una prestazione caratterizzata da determinazione, nonostante l’assenza di alcuni giocatori chiave. La formazione pisana ha concluso l’incontro con soli sette effettivi, portando a casa il risultato finale. La sfida si è svolta oggi, 20 aprile 2026, in una giornata di confronto tra le due squadre.

Pisa, 20 aprile 2026 – Vittoria della volontà per la Devitalia IES Pisa che, con soli sette giocatori a referto, di cui uno infortunatosi nel corso del match, supera in trasferta l’ Argentario, nel recupero della gara rinviata per assenza degli arbitri, dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. . LA CRONACA – Privi di moltissimi atleti, che si erano da tempo organizzati per il fine settimana, che avrebbe dovuto essere libero da partite, il team di Paolo Campani e Maurizio Neri è sceso in Maremma con soli sette giocatori, diventati sei nel secondo quarto, quando Sciamanda si è infortunato nuovamente alla caviglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, un’incompleta Devitalia IES Pisa vince all’Argentario in DR2 Notizie correlate Basket, a Pisa un’incompleta IES lascia a Rosignano la prima vittoria in DR2Pisa, 28 marzo 2026 – Una Devitalia IES Pisa ancora largamente rimaneggiata per le molte assenze, concede al fanalino di coda Dinamo Rosignano i... Basket, una IES Pisa incompleta cede dopo tre quarti alla US Livorno, in DR2Pisa, 15 marzo 2026 – Un’incompleta Devitalia IES Pisa, ha lasciato, in casa con la forte US Livorno, le ultime speranze di poter agguantare la zona... Una raccolta di contenuti Basketball: An incomplete Devitalia IES Pisa team wins at Argentario in DR2.Pisa, 20 aprile 2026 – Vittoria della volontà per la Devitalia IES Pisa che, con soli sette giocatori a referto, di cui uno infortunatosi nel corso del match, supera in trasferta l’Argentinian, nel ... sport.quotidiano.net Basket, netto successo del GMV nel derby pisano in casa della Devitalia IES in DR2Pisa, 7 febbraio 2026 – Va al GMV, il primo derby pisano del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 2. Sul campo della Devitalia IES Pisa, i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele ... msn.com