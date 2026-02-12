Il DREAM Pisa si gioca il terzo posto nello spareggio di domenica contro la Liburnia. La squadra pisana ha vinto in casa contro Volterra e ora si presenta a questa sfida decisiva con buone possibilità di salire di livello. La partita si gioca in un clima di grande attesa, perché vale molto in chiave playoff.

Pisa, 12 febbraio 2026 – Alla quarta giornata di ritorno, il girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2 ha definitivamente laureato una nuova protagonista tra le compagini pisane, il DREAM Basket, che superando in casa Volterra, l’ha raggiunta al terzo posto, in compagnia delle livornesi US e Liburnia. Proprio sul campo di quest’ultima, i ragazzi di Paganucci tenteranno l’impresa di ripetere il successo dell’andata. Compiti più abbordabili per il GMV, nel posticipo di mercoledì 18 alle 20, in casa con Piombino, e per la Devitalia IES, di scena sul campo dell’ Etrusca San Miniato.. GMV – In serie positiva da due turni, con le nette vittorie su Etrusca San Miniato e Devitalia IES, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, a quota 20 punti, è settimo, in piena zona play-off, sei punti sopra la IES, prima delle escluse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2 spareggio per il terzo posto per il DREAM Pisa, sul campo della Liburnia

Approfondimenti su DREAM Pisa

Il DREAM Pisa interrompe la sua serie negativa con una sconfitta sul campo della capolista Fortezza Livorno, in Divisione Regionale 2, girone D.

Ultime notizie su DREAM Pisa

