amministrative in francia la sinistra mantiene il controllo di parigi marsiglia e lione

La sinistra ha mantenuto, a un anno dalle presidenziali, il controllo delle tre principali città della Francia – Parigi, Marsiglia e Lione – nel secondo turno delle elezioni amministrative del 22 marzo. “Parigi ha deciso di rimanere fedele alla sua storia”, ha dichiarato dopo la proclamazione della sua vittoria, con il 50,52 per cento dei voti. La sua rivale, l’ex ministra di destra Rachida Dati, ha ottenuto solo il 41,52 per cento dei voti, nonostante il sostegno del candidato del centrodestra e il ritiro di quella dell’estrema destra. A Marsiglia il sindaco uscente di sinistra Benoît Payan, che si era posto come baluardo contro il partito di estrema destra Rassemblement national (Rn), ha vinto con un ampio margine. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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