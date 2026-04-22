Un'associazione dedicata ai genitori in fase di separazione ha ampliato la propria attività in Basilicata, portando un progetto nato a Milano. L’obiettivo è fornire supporto ai padri e alle madri che devono affrontare la fine di una relazione di coppia, con particolare attenzione ai diritti dei figli. La presenza dell’associazione si inserisce in un contesto di iniziative volte a tutelare le esigenze dei minori coinvolti nelle separazioni.

L’associazione Papà separati ha esteso la propria presenza sul territorio lucano, portando in Basilicata un progetto nato originariamente a Milano volto a sostenere i genitori che affrontano la fine di un legame di coppia. Enrico Sodano, referente locale della realtà, ha presentato le linee guida dell’organizzazione sottolineando come l’obiettivo principale sia garantire il diritto alla presenza di entrambi i genitori, in pieno accordo con i principi della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Una nuova cultura del rapporto genitoriale tra consapevolezza e supporto. La missione che muove questa iniziativa non si limita alla semplice assistenza, ma punta a trasformare radicalmente il modo in cui viene vissuta la separazione all’interno della società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, nasce il progetto per difendere il diritto dei figli

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