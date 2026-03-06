Famiglia nel bosco l’ordinanza | Violato il diritto allo studio dei figli Catherine si prende il gioco di tutti

Il Tribunale ha emesso un’ordinanza riguardante una famiglia che vive in un bosco, accusata di aver violato il diritto allo studio dei figli. Catherine, una delle persone coinvolte, ha preso il controllo di un’attività di gioco collettiva, generando discussioni pubbliche. La situazione ha fatto emergere tensioni legate alla gestione dei minori e alle modalità di vita adottate dalla famiglia.

La vicenda della cosiddetta «famiglia del bosco» ha raggiunto un punto di non ritorno. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha ordinato il trasferimento immediato dei tre figli di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto verso una nuova struttura, decretando di fatto la separazione dalla madre. L'ordinanza, che autorizza l'esecuzione del provvedimento con l'ausilio della forza pubblica, segue mesi di tensioni crescenti all'interno della comunità, dove il clima è ormai descritto come esplosivo. I giudici, basandosi su dodici pagine di rapporti redatti da assistenti sociali, neuropsichiatri ed educatori, tratteggiano una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo dei minori.