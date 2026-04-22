In Basilicata, un'associazione ha avviato la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a eliminare i vitalizi. L'azione si inserisce in una campagna volta a modificare le modalità di erogazione di queste pensioni. La raccolta si sta svolgendo in diverse zone della regione, con l'obiettivo di raggiungere il numero di firme necessario. La proposta sarà presentata alle autorità competenti una volta completata la fase di raccolta.

L’Associazione Matheraclea ha avviato l’iter per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a cancellare i vitalizi in Basilicata. La mossa politica dei cittadini mira a colpire gli articoli 16 e 17 della normativa approvata lo scorso 30 dicembre, la quale ha ripristinato tali privilegi economici. La decisione di mobilitarsi nasce dalla volontà di dare voce a un numero elevato di lucani che percepiscono tale norma come un affronto personale. La questione ha già generato forti polemiche e un ampio interesse mediatico sia all’interno della regione che su scala nazionale. Antonio Materdomini, Emanuele Pilato e Carlo Mazzei hanno quindi preso in mano la situazione, dando il via a un percorso che vedrà il deposito del testo legislativo solo dopo una massiccia raccolta di firme sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, battaglia per i vitalizi: parte la sfida delle firme

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