Vitalizi in Basilicata | il comitato sfida lo stallo e chiede il referendum

Un comitato promotore ha inviato una richiesta alla Consulta regionale e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, chiedendo indicazioni sulla possibilità di avviare un referendum per l’abrogazione dei vitalizi regionali. La mossa arriva dopo che lo stallo sulla questione ha rallentato le iniziative in atto, e il comitato si propone di superare gli ostacoli amministrativi per procedere con l’iter.

Il comitato promotore che mira all’abrogazione dei vitalizi regionali ha inviato una richiesta formale alla Consulta regionale per le garanzie statutarie e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, sollecitando indicazioni immediate sulla fattibilità dell’iniziativa. L’obiettivo dei promotori è presentare un nuovo quesito referendario che tenga conto della rimodulazione introdotta dalla legge regionale numero 3 del 25 febbraio 2026, garantendo la piena conformità con le recenti disposizioni dello Statuto regionale. L’impasse procedurale tra partecipazione democratica e norme statutarie. La questione si gioca sull’interpretazione dell’articolo 17 dello Statuto regionale, che disciplina l’attivazione del referendum abrogativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vitalizi in Basilicata: il comitato sfida lo stallo e chiede il referendum Basilicata: stallo blocca referendum sui vitaliziIl Comitato promotore del referendum abrogativo segnala un blocco che impedisce l’esercizio dei diritti democratici nella regione Basilicata. Ritorno dei vitalizi in Basilicata, i cittadini chiedono il referendum: “È un privilegio inaccettabile”I cittadini della Basilicata di mobilitano per cancellare i vitalizi, reintrodotti con un emendamento approvato dal Consiglio regionale a pochi... Temi più discussi: Lunga vita ai vitalizi ?…e non toccate Toto; La politica blocca il referendum contro i vitalizi; Vitalizi Regione Basilicata, Consigliere comunale Schiavo: Bocciata mozione per chiedere ritiro vitalizi alla Regione e destinare risorse alle famiglie meno abbienti; Voce della Politica - 1/04/2026 - Chiorazzo (BCC): Finita la ‘fornitura ponte’, resta il bluff del Bonus Acqua. Basilicata Casa Comune condanna gli attacchi personali in aula sui vitaliziBasilicata Casa Comune esprime disappunto per l’ inaccettabile attacco sul piano personale da parte del consigliere Casino nei confronti del collega Augusto Toto, proponente insieme ad altri ... lasiritide.it Vitalizi consiglieri regionali Basilicata: verso il referendumI lucani si preparano al referendum per abrogare la norma regionale che ha introdotto i vitalizi a consiglieri ed ex consiglieri regionali che sono stati in carica a partire dal 2013. L'iniziativa è ... napoli.repubblica.it Lunga vita ai vitalizi …e non toccate Toto Dovrà ricredersi quanti ripetono che i lavori del consiglio comunale appassionano sempre meno i concittadini materani, in attesa di concretezza per una economia in difficoltà e con una emigrazione giovanile ormai c - facebook.com facebook VITALIZI REGIONE BASILICATA, CONSIGLIERE COMUNALE SCHIAVO: “BOCCIATA MOZIONE PER CHIEDERE RITIRO VITALIZI ALLA REGIONE E DESTINARE RISORSE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI” x.com