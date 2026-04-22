Tra il 24 e il 25 aprile a Rapolla si terrà una serie di eventi dedicati all’olivicoltura in Basilicata, che coinvolgeranno esperti del settore e produttori locali. La manifestazione si concentrerà sulle tecniche di coltivazione e sulla valorizzazione delle varietà di oliva autoctone, evidenziando l’attenzione verso l’innovazione nel settore olivicolo. La regione si posiziona come punto di riferimento per le pratiche agricole legate all’olivo a livello nazionale.

La Basilicata diventa il fulcro nazionale dell’innovazione olivicola con un programma di eventi che si svolgerà a Rapolla tra il 24 e il 25 aprile, portando in primo piano la competenza tecnica e la valorizzazione delle varietà autoctone. Il territorio lucano ospiterà infatti le iniziative Innovazione in Oliveto, promosse dalla storica casa editrice Edagricole, insieme al 21° Campionato nazionale di potatura a vaso policonico. Il progetto nasce da una sinergia istituzionale e operativa che vede coinvolti la Regione Basilicata e l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (Alsia), in stretta collaborazione con l’Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche e la cooperativa agricola Rapolla Fiorente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata al centro dell’olivicoltura: sfida tecnica a Rapolla

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