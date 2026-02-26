Olio Capitale | in città oltre 200 star dell' olivicoltura

Torna a Trieste “Olio capitale”, il salone dell’olio extravergine d’oliva tipico e di qualità che si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 al Generali Convention Center in Porto Vecchio. Saranno presenti 230 gli espositori, da 14 regioni italiane e uno dalla Croazia, buyer da 13 Paesi di tutto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Una nuova visione per l’olivicoltura calabrese: accordo tra Regione e Città dell’OlioUn protocollo d’intesa per rafforzare e dare una visione strategica all’olivicoltura calabrese è stato siglato da Città dell’Olio e Regione Calabria,...

Leggi anche: Trevi capitale umbra dell’olio extravergine. Presentazione in grande stile dell’annata 2025

Temi più discussi: FIERA OLIO CAPITALE 2026 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I PRODUTTORI OLIVICOLI DI SAN SEVERO; Qoco 26, Andria capitale dell’olio e della cucina mediterranea; L'olio d'oliva di Puglia protagonista ad Andria: torna QOCO; Bari capitale del turismo: al via Btm 2026. Crociere, lusso e nuovi voli: ecco come cambierà la città.

Olio, in Toscana comincia la frangitura. A Firenze il frantoio arriva in cittàFirenze, 18 settembre 2025 – Il frantoio arriva in città. Proprio così: Coldiretti riporta nel cuore di Firenze il profumo delle olive appena frante per la due giorni dedicata all’oro verde, ... lanazione.it

Olio Capitale, viaggio nei sapori della terra tra tradizione e innovazioneUn viaggio sensoriale tra sapori della terra, tra la tradizione e l'innovazione, per conoscere nuovi trend che si rispecchiano nei vincitori del Concorso internazionale Olio Capitale. Tra i 176 oli ... rainews.it

Conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione di OLIO CAPITALE. 230 espositori, buyer da 13 Paesi di tutto il mondo, 25 ristoranti e 10 bar coinvolti a #Trieste. 13 al 15 marzo 2026 Generali Convention Center, Trieste x.com

FIERA OLIO CAPITALE 2026 - AVVISO PER I PRODUTTORI OLIVICOLI #oliocapitale #SanSevero - facebook.com facebook