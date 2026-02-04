Teatro al Centro giovedì 5 e sabato 7 febbraio doppio appuntamento al Centro Artistico Il Grattacielo

Giovedì 5 e sabato 7 febbraio il Centro Artistico Il Grattacielo ospita due eventi della rassegna Teatro al Centro. Giovedì si terrà un concerto, mentre sabato andrà in scena uno spettacolo teatrale. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico e promettono due serate di intrattenimento e cultura.

Doppio appuntamento al Centro Artistico Il Grattacielo con la rassegna Teatro al Centro, diretta da Eleonora Zacchi, che propone un concerto giovedì 5 febbraio e uno spettacolo teatrale sabato 7. Si comincia giovedì 5 febbraio alle 20 con "Excessive Rock", concerto del Duo Nuages

