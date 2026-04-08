Centro artistico Il Grattacielo sabato 11 aprile lo spettacolo Otello deve morire
Sabato 11 aprile alle 21, il Centro artistico Il Grattacielo a Livorno ospiterà lo spettacolo
Appuntamento con la rassegna TAC – Teatro al Centro, di scena al Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno, diretta da Eleonora Zacchi, che prosegue con grande successo: sabato 11 aprile alle 21.15 il pubblico è invitato a confrontarsi con una delle tragedie più cupe e attuali del repertorio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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