A Bari Vecchia, in strada Santo Totaro, si segnala un rischio di crollo di un’edicola votiva situata nel cuore del quartiere storico. La struttura, che rappresenta un elemento di valore culturale, presenta segni di instabilità che preoccupano residenti e visitatori. La situazione attira l’attenzione sulla necessità di interventi di messa in sicurezza per tutelare questo patrimonio locale.

In strada Santo Totaro, nel cuore pulsante di Bari Vecchia, il rischio di un crollo imminente colpisce un’edicola votiva, mettendo in guardia i cittadini sulla fragilità del patrimonio storico locale. Michele Fanelli, alla guida dell’associazione Acli Dalfino, ha lanciato un grido d’allarme per proteggere un pezzo di identità che sta per svanire. Nonostante le segnalazioni tempestive inoltrate ai vigili del fuoco e alla Polizia locale per l’allestimento di transenne protettive, la zona non è stata ancora messa in sicurezza dagli interventi ufficiali. Il declino silenzioso del patrimonio devozionale barese. La criticità rilevata in strada Santo Totaro si inserisce in un quadro di degrado molto più vasto che interessa l’intero borgo antico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari Vecchia sotto assedio: il rischio crollo delle edicole votive

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