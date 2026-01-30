Case tram e bonifiche a Napoli Asse Comune-Regione | Piano da 250 milioni

Napoli si prepara a un maxi piano da 250 milioni di euro per le bonifiche, le case e i tram. Comune e Regione hanno firmato un protocollo d’intesa che punta a realizzare interventi strategici in città. La nuova strategia prevede investimenti concreti per migliorare le condizioni di vita e la mobilità nel capoluogo campano.

Il documento ha nel titolo il cambio di direzione: «Schema di protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi strategici per Napoli”. Documento approvato dalla giunta regionale. Il primo segno di discontinuità del Presidente Roberto Fico - rispetto alla gestione di Vincenzo De Luca - nel rapporto con il capoluogo e il Comune guidato dal Sindaco Gaetano Manfredi. Un documento politico, ma anche di sostanza. Il Patto - figlio dell’”Agenda per Napoli” - che nella sua interezza vale cifre a nove zeri, ma per quest’anno subito in campo ci saranno ben 250 milioni. Da investire sulla politica per casa, trasporti, lo stadio Maradona, il mare e la Coppa America. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Case, tram e bonifiche a Napoli. Asse Comune-Regione: «Piano da 250 milioni» Approfondimenti su Napoli Case Piano da 10 milioni sulle case popolari, la dem Zappaterra: "Senza la Regione non sarebbe stato possibile" Case, il piano del Comune. Sbloccati 10 milioni di euro per recuperare 663 alloggi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Case Case, salgono i prezzi: tanti scelgono la provincia. Osservatorio Tecnocasa: «Padova vivace tra ospedale, tram e studenti»PADOVA - Se in città le compravendite residenziali calano del 3,9% nel primo semestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, la provincia mette invece a segno una crescita di transazioni ... ilgazzettino.it Asse tra Tajani e Calenda: doppio attacco a Salvini Dialogo possibile tra Azione e Forza Italia. Una linea comune quella tra Carlo Calenda e Antonio Tajani che passa anche per dure critiche ad alcune posizioni della Lega di Salvini. È questo il messaggio che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.