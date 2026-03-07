C’è il nuovo parcheggio 92 posti auto gratuiti

A Città di Castello è stato aperto un nuovo parcheggio di 92 posti auto gratuiti nell’area dell’ex scuola Garibaldi. L’inaugurazione si è svolta di recente, portando a disposizione 90 posti liberi nell’area rinnovata. La struttura si trova nel centro della città e offre spazi accessibili senza costi per gli automobilisti. L’apertura rappresenta una novità rispetto alle precedenti modalità di sosta nella zona.

CITTÀ DI CASTELLO Inaugurazione del parcheggio ex scuola Garibaldi, 90 posti auto liberi. Da oggi apre il nuovo parcheggio gratuito nell’area dell’ex scuola Garibaldi. L’intervento, costato 315 mila euro e finanziato interamente dal Comune, ha permesso la demolizione di un edificio fatiscente e la riqualificazione dello spazio urbano. La nuova area mette a disposizione della collettività 92 posti auto, di cui 2 riservati a persone con disabilità. Questa opera rappresenta un tassello importante nel piano di rigenerazione del centro storico, offrendo una soluzione alla domanda di sosta. Il sindaco Luca Secondi ha evidenziato come l’apertura risponda alle esigenze di cittadini, turisti e attività economiche che operano nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

