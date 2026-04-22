Un uomo di 57 anni residente a Bari è stato condannato a tre anni e un mese di reclusione per aver maltrattato e causato lesioni alla compagna. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica, durante il quale è stata anche lanciatata una culla sul volto della donna. La sentenza è stata pronunciata in seguito alle accuse di comportamenti violenti e danni fisici nei confronti della partner.

Un uomo di 57 anni residente a Bari ha ricevuto una condanna di 3 anni e un mese per maltrattamenti e lesioni inflitti alla compagna. Il verdetto, emesso dai giudici della seconda sezione penale del tribunale cittadino, chiude un ciclo di violenze durate anni, culminato con la decisione di non ritenere l’imputato responsabile del reato di stalking, nonostante la richiesta della PM Chiara Giordano che aveva puntato a una pena superiore di tre anni e mezzo. L’uomo, assistito in aula dall’avvocato Gianluca Loconsole, è stato chiamato a rispondere di una serie di aggressioni fisiche e psicologiche che hanno segnato la vita della donna e dei loro figli minorenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, condannato per anni di terrore: la culla lanciata sul volto

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