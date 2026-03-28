Un uomo svizzero di 50 anni è stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione senza sospensione della pena per aver perseguitato per quasi vent’anni Morgana Blue, nome d’arte di Lisa Cerri, fondatrice della band Bambole di Pezza, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. La condanna segue un procedimento legale iniziato a causa delle ripetute azioni di molestia nei confronti della cantante.

Un uomo svizzero di 50 anni è stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena, per aver perseguitato per circa vent’anni Morgana Blue, nome d’arte di Lisa Cerri, fondatrice della band Bambole di Pezza che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Tra le vittime dello stalker anche la musicista Micol Martinez e sua madre Katia Zerbini. La procura aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, lo stalker ha contattato le vittime centinaia di volte ogni anno attraverso telefonate e messaggi sui social network, spesso utilizzando falsi profili. Tutte queste comunicazioni contenevano insulti, minacce e riferimenti di tipo sessuale, con accenni anche al satanismo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Vent’anni di terrore per Morgana delle Bambole di Pezza: condannato lo stalker 50enne

Articoli correlati

Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi...

Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezzaMilano, 28 marzo 2026 – Ai concerti, sui social, al telefono: la sua presenza molesta si sarebbe manifestata ovunque.

Contenuti e approfondimenti su Vent'anni di terrore per Morgana delle...

Bambole di Pezza, condannato lo stalker di Morgana Blue: l'ossessione, gli sms satanisti e l'intrusione a un evento in memoria del fratello mortoUn cinquantenne svizzero è stato condannato dal Tribunale di Milano a un anno e tre mesi di carcere, senza sospensione della pena. msn.com

Milano, condannato lo stalker di Morgana delle «Bambole di pezza»: «Una persecuzione lunga vent'anni»L'uomo, cittadino svizzero, è stato condannato a un anno e tre mesi per stalking alla chitarrista, alla scrittrice Micole Martinez e alla madre di quest'ultima, Katia Zerbini. «Inviava messaggi con ri ... milano.corriere.it