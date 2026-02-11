Getta benzina sul volto della moglie e tenta di darle fuoco | 46enne condannato a 3 anni e 8 mesi

Un uomo di 46 anni, Petru Nicolae Ursescu, è stato condannato a quasi quattro anni di carcere. La sentenza arriva dopo che ha gettato benzina sul volto della ex moglie e ha tentato di darle fuoco. L’incidente si è verificato in un contesto di maltrattamenti e violenze familiari. La donna ha riportato lesioni e ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. La corte ha riconosciuto le sue responsabilità e ha deciso la condanna.

Petru Nicolae Ursescu è stato condannato a 3 anni e 8 mesi per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex moglie. Lo scorso 5 novembre, il 46enne le aveva gettato benzina addosso in un parcheggio di Seregno (Monza).

