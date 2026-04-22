Bari celebra Mauro Civita | svelato il nuovo manuale sul restauro

A Bari si tiene questa mattina la presentazione di un nuovo manuale dedicato al restauro e alla cura degli alberi. L’evento si svolge presso il Politecnico della città alle ore 9:00. La cerimonia è dedicata a Mauro Civita, figura a cui il volume è stato intitolato. La presentazione prevede l’intervento di esperti e professionisti del settore, che illustreranno i contenuti del volume.

Il Politecnico di Bari ospita questa mattina, mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 9:00, la presentazione del volume Il restauro e la cura dell’albero. Mauro Civita tra vita e opere, un’opera che raccoglie l’eredità intellettuale di uno dei più significativi protagonisti della conservazione architettonica in Italia. Il testo, curato dalle docenti Rossella de Cadilhac e Lucia Serafini, esplora il legame profondo tra la ricerca scientifica e l’intervento pratico nei cantieri, mettendo al centro la figura di un uomo che ha dedicato la carriera a proteggere la stratificazione storica dei nostri centri urbani. L’incontro si terrà presso la Sala delle Videoconferenze in via Amndola, 126b, con un programma che vede la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari celebra Mauro Civita: svelato il nuovo manuale sul restauro Notizie correlate Mauro Pagani: il viaggio nella memoria e nella musica del rock progressivo italiano svelato nel nuovo docufilm.Il musicista Mauro Pagani ha presentato ieri sera, 11 febbraio 2026, al Cinema Sivori di Genova il film “Andando dove non so”, un documentario sulla... Ghost torna sul grande schermo | Lucky Red celebra San Valentino con il restauro in 4K del cultIn occasione del prossimo San Valentino, Lucky Red ha annunciato un evento speciale dedicato a tutti i cinefili “innamorati”: il ritorno al cinema di...