Ghost torna sul grande schermo | Lucky Red celebra San Valentino con il restauro in 4K del cult

In occasione del prossimo San Valentino, Lucky Red ha annunciato un evento speciale dedicato a tutti i cinefili “innamorati”: il ritorno al cinema di Ghost, il capolavoro diretto da Jerry Zucker. Il 14 febbraio 2026, per un unico giorno, il pubblico potrà rivivere la storia d’amore tra Sam e Molly in una versione inedita, completamente restaurata in 4K. Si tratta di un’opportunità per riscoprire su grande schermo una pellicola che, dal suo debutto nel 1990, è diventata un pilastro del cinema romantico contemporaneo. Ghost, vincitrore di due Premi Oscar®, vede come protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore, la cui alchimia ha trasformato il film in un’opera capace di trascendere il genere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

