Paolo Barelli, recentemente nominato sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, ha deciso di delegare le funzioni di presidente della Federazione Italiana Nuoto al vice presidente Pieri. La decisione riguarda la gestione quotidiana dell’organizzazione, che rimarrà sotto la supervisione di Pieri. Barelli continuerà comunque a mantenere un ruolo di riferimento all’interno della federazione, pur non occupando più la posizione di presidente.

Paolo Barelli, appena nominato sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, lascia la guida operativa della Federazione Italiana Nuoto. Cambia la forma, non la sostanza: in sella dal 2000, l’ ex capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha infatti solo delegato al vice Andrea Pieri le funzioni di presidente «in ragione del temporaneo impedimento ai sensi della legge n.2152004 riguardante il regime delle incompatibilità dei titolari di cariche di Governo e in ottemperanza all’articolo 12, comma 6, dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto», fa sapere la Fin. Pieri assumerà anche la rappresentanza della Federnuoto in seno al Consiglio Nazionale del Coni, in sostituzione di Barelli per tutta la durata dell’incarico governativo.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Barelli non molla la Federnuoto: delegate le funzioni di presidente al vice Pieri

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