L’effetto domino su Barelli e la Federnuoto salva | le pillole del giorno

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse novità nel mondo politico e sportivo. Un esponente di spicco di un partito di centrodestra ha annunciato le sue dimissioni da un ruolo di rappresentanza parlamentare, lasciando il posto a un nuovo esponente. Contestualmente, si sono fatte strada notizie riguardanti la federazione nuoto, con decisioni che coinvolgono Barelli e la gestione dell’ente, creando un effetto a catena sulle strutture e le figure coinvolte.

Dopo essersi dimesso da capogruppo di Forza Italia alla Camera (al suo posto arriva Enrico Costa ) e aver lanciato una stoccata velenosa ai figli di Berlusconi («I partiti si guidano dall’interno») Paolo Barelli è pronto a occupare la poltrona di viceministro per i Rapporti con il parlamento, dove ora c’è Matilde Siracusano. Quest’ultima, per fargli posto, si trasferisce ai Beni Culturali, dove sedeva il neo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Che ha sostituito Daniela Santanchè, travolta dalle indagini a suo carico e dalla furia meloniana post batosta referendaria. Il nuovo incarico sarà senza portafoglio e permette dunque a Barelli di mantenere la presidenza di Federnuoto.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’effetto domino su Barelli e la Federnuoto salva: le pillole del giorno Leggi anche: Il futuro di Barelli, la carica dei medici in Forza Italia e le altre pillole del giorno Scintille nel centrodestra su Freni e le altre pillole del giornoIl no di Tajani alla nomina del leghista alla Consob agita gli animi e potrebbe rompere gli equilibri in vista della prossima tornata di poltrone.