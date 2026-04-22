Barcellona Juventus Inter Milan e Roma | le migliori baby calciatrici pronte a sfidarsi nella Dolphins Cup

A Barcellona si svolge la “Dolphins Cup”, un torneo dedicato alle giovani calciatrici. Sono circa 250 atlete provenienti dall’Italia e da altri tre paesi europei, che si sfidano in 63 partite distribuite su tre giorni. L’evento si tiene nel nuovo “Villaggio”, che per la prima volta ospita anche alcune eccellenze locali e iniziative di solidarietà, tra cui il progetto “Nessuno in fuorigioco”.

Ben 250 tra le migliori calciatrici in erba d’Italia e di altri tre Paesi europei, 63 partite in tre giorni e nel nuovo “Villaggio” che sarà allestito per la prima volta spazio ad alcune eccellenze del territorio e alla solidarietà con il sostegno al progetto “Nessuno in fuorigioco” ideato per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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