Le formazioni ufficiali della 32ª giornata di Serie A sono state rese note, con tutte le squadre pronte a scendere in campo. La Fiorentina si prepara a sfidare la Lazio in un match che potrebbe rappresentare un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione. I giocatori scenderanno in campo con le formazioni definite, pronte a giocarsi i tre punti.

"> Fiorentina In Cerca di Riscatto contro Lazio. ROMA, ITALIA – 7 GENNAIO 2026: Il direttore di gara, Simone Sozza, è pronto ad arbitrare la sfida di Serie A tra SS Lazio e ACF Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma, una partita cruciale per entrambe le squadre. La Fiorentina si trova in una situazione delicata e ha la possibilità di distaccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La partita avrà inizio alle 19:45 ora del Regno Unito (20:45 CEST) e si prevede un grande interesse da parte dei tifosi. La Viola, attualmente a 7 punti dalla zona di retrocessione, punta a un successo che le consentirebbe di creare un importante gap, potrebbero addirittura salire al 15° posto in classifica se raccoglieranno i 3 punti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Formazioni ufficiali della Serie A: Settimana 32, tutte le squadre pronte a sfidarsi!

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