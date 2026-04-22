Barca ribaltata sul Lago Maggiore nel 2023 il Mossad rivela | Il nostro agente impegnato contro l' Iran

Nel maggio 2023, una barca si è ribaltata sul Lago Maggiore, provocando la scomparsa di un agente del Mossad. La stessa organizzazione ha confermato che l'agente era impegnato in una missione contro l'Iran al momento dell'incidente. Finora non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell'evento né sulle circostanze che hanno portato al ribaltamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’attività di intelligence nella regione.

L'agente del Mossad scomparso nell'incidente in barca sul Lago Maggiore nel maggio 2023 era impegnato in una missione operativa contro l'Iran. Lo ha detto per la prima volta il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo dell'Olocausto.L'annuncio del.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo. L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore stava conducendo un’operazione contro l’IranL’agente del Mossad morto nel naufragio di un battello sul Lago Maggiore del 28 maggio 2023, nel quale persero la vita anche i due funzionari... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Stefano Accorsi, super relax al Lago Maggiore: l'attore a Stresa nel lussuosissimo hotel; L’uomo del Mossad morto sul Lago Maggiore era al centro della ricerca sull’Iran. Gli 007 italiani morti in barca sul Lago Maggiore, Israele: «Un agguato dell’Iran»Non stavano facendo una gita turistica né erano impegnati a festeggiare un compleanno i passeggeri della nave Gooduria, che il 28 maggio 2023 era misteriosamente affondata ... ilmessaggero.it Il naufragio sul Lago Maggiore che svelò l’agente segreto M e le operazioni del Mossad contro l’IranUna riunione di agenti segreti israeliani e italiani conclusosi con il naufragio di una barca a vela nel 2023 torna di attualità dopo le dichiarazioni del capo del Mossad ... ilsole24ore.com Lo 007 israeliano, che è morto tre anni fa nel naufragio di un battello sul lago Maggiore, stava lavorando a un'operazione contro Teheran, con l'intelligence italiana. Cosa è emerso sulla vicenda - facebook.com facebook La barca dei servizi segreti affondata nel lago Maggiore, il Mossad rompe il silenzio: «Attività di spionaggio con l’Italia e anti-Iran» @Corriere x.com