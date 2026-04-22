Barberia abusiva al Piano | scontrini con partita Iva revocata e titolare senza autorizzazioni

Una barberia situata al Piano è stata scoperta operare senza le autorizzazioni previste, con scontrini emessi utilizzando una partita Iva revocata. Sono stati riscontrati diversi illeciti, tra cui la mancanza di una Scia e la mancata installazione del misuratore fiscale. Inoltre, sono state trovate violazioni fiscali legate all'omessa trasmissione dei corrispettivi. La polizia ha intervenuto per verificare la posizione dell’attività e adottare i provvedimenti necessari.

ANCONA - Attività abusiva senza Scia, scontrini emessi con partita Iva revocata e violazioni fiscali tra mancata installazione del misuratore e omessa trasmissione dei corrispettivi. E' quanto emerso dai controlli della Polizia dorica in una barberia del Piano. Gli agenti sono intervenuti dopo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Naspi revocata con l’apertura della partita Iva, la sentenza che cambia le regoleUna svolta destinata a incidere concretamente sulla vita di migliaia di lavoratori arriva dalla Suprema Corte. Leggi anche: Balli e musica senza autorizzazione. Controlli della polizia al Milk. Attività abusiva, titolare denunciato Una raccolta di contenuti Si parla di: Abusive e senza autorizzazioni, chiuse dalla polizia locale due barberie; Barbiere espone olio da frittura sugli scaffali: E’ per i capelli. Attività chiusa dai vigili. Pavia, chiuso per un mese il bar con la sala da ballo abusiva al piano interratoPavia, 27 gennaio 2026 - E' stato chiuso il bar con la sala abusiva al piano interrato. La Questura di Pavia ha reso noto oggi, martedì 27 gennaio, il provvedimento della sospensione della licenza, ... ilgiorno.it