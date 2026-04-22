Barberia abusiva al Piano | scontrini con partita Iva revocata e titolare senza autorizzazioni

Da anconatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una barberia situata al Piano è stata scoperta operare senza le autorizzazioni previste, con scontrini emessi utilizzando una partita Iva revocata. Sono stati riscontrati diversi illeciti, tra cui la mancanza di una Scia e la mancata installazione del misuratore fiscale. Inoltre, sono state trovate violazioni fiscali legate all'omessa trasmissione dei corrispettivi. La polizia ha intervenuto per verificare la posizione dell’attività e adottare i provvedimenti necessari.

ANCONA - Attività abusiva senza Scia, scontrini emessi con partita Iva revocata e violazioni fiscali tra mancata installazione del misuratore e omessa trasmissione dei corrispettivi. E' quanto emerso dai controlli della Polizia dorica in una barberia del Piano. Gli agenti sono intervenuti dopo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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