Balli e musica senza autorizzazione Controlli della polizia al Milk Attività abusiva titolare denunciato

Una festa con balli e musica senza autorizzazione si è svolta nel Milk di Misano, causando l’intervento della polizia. La causa è stata l’attività abusiva organizzata nel locale, che ha portato alla denuncia del titolare. Durante i controlli, gli agenti hanno accertato che non erano stati rispettati i requisiti di legge per l’evento. L’operazione ha coinvolto diversi agenti e ha interrotto la festa in modo immediato.

Festa "abusiva" nel ristorante: arriva la polizia di Stato. È quanto accaduto, nel fine settimana del 31 gennaio scorso, al Milk di Misano. Il sopralluogo svolto dagli agenti della Questura di Rimini rientra nel piano straordinario scattato in tutta la provincia con l’arrivo del nuovo anno, dopo i fatti di Crans-Montana. Una tragedia che ha acceso i riflettori su locali, discoteche e pubblici esercizi e sul rispetto di regole e normative di sicurezza, con numerosi controlli svolti in tutto il Riminese fin dai primi giorni del 2026. Secondo quanto riferito dalla Questura di Rimini in una nota, all’interno del lounge bar e ristorante misanese gli agenti hanno "accertando diverse irregolarità e, in particolare, lo svolgimento di un evento di spettacolo musicale e danzante senza alcuna autorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chiuso storico night club di Rimini: musica e balli senza autorizzazioni, blitz della polizia nei giorni del SigepLa polizia di Rimini ha fatto irruzione in uno storico night club della città, scoprendo che era aperto e funzionante senza le autorizzazioni necessarie.

Grottaglie. Controlli della Polizia di Stato ai festeggiamenti di San Ciro, denunciato titolare di un’azienda di fuochi pirotecniciLa Polizia di Stato di Taranto ha fatto controlli durante i festeggiamenti di San Ciro a Grottaglie.

Chiringuito nel mirino. Feste, balli abusivi e musica oltre i limiti: ’stangati’ tre chioschiFeste e balli abusivi e musica oltre l’orario consentito: multe di migliaia di euro ai chiringuito. Finiti quest’estate nell’occhio del ciclone, tra gli abusi edilizi contestati ad alcuni gestori (per ... ilrestodelcarlino.it

Un’estate a Gesico: libri, musica, balli e una finestra sempre aperta sul socialeSi è conclusa con successo la manifestazione Un'estate a Gesico edizione 2025 che, nel solo mese di agosto, ha ospitato nel piccolo centro della Trexenta oltre trenta artisti. Tanti gli spettacoli ... unionesarda.it

