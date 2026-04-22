Banconota da 500 euro si può ancora usare? La verità sull’addio deciso dalla BCE

Recentemente si è diffusa la notizia che la banconota da 500 euro possa ancora essere utilizzata, nonostante alcune decisioni prese dalla Banca centrale europea. La convinzione generale che questa banconota sia scomparsa dal circolo è molto diffusa, ma pochi hanno verificato i dettagli ufficiali. La questione riguarda le norme e le politiche adottate per la gestione delle banconote di grande taglio, spesso oggetto di discussioni pubbliche.

La BCE ha fermato la produzione della banconota da 500 euro, ma resta valida. Ecco cosa cambia davvero per contanti, pagamenti e risparmiatori L’idea che la banconota da 500 euro sia scomparsa è diventata una convinzione diffusa, quasi automatica, ma proprio per questo raramente verificata. Non si vede più, non circola, molti commercianti la rifiutano e le banche non la distribuiscono: abbastanza per trasformarla, nell’immaginario collettivo, in qualcosa che appartiene al passato. Eppure, come spesso accade quando il sistema cambia senza dichiararlo apertamente, la realtà è meno lineare di quanto sembri — e soprattutto molto più ambigua. È proprio questa ambiguità a riaccendere il dibattito.🔗 Leggi su Panorama.it

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