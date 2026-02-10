Sepsi al San Donato uno studio che apre nuove prospettive per diagnosi più rapide ed efficaci

Al San Donato è stato avviato uno studio che punta a migliorare la diagnosi della sepsi, una malattia che può diventare grave molto in fretta. La sfida principale è individuare subito i segnali, perché ogni minuto conta. Ora i medici sperano di riuscire a riconoscere più rapidamente questa condizione, così da intervenire prima che sia troppo tardi.

Individuare tempestivamente la sepsi, una patologia definita "tempo-dipendente", può fare la differenza nella presa in carico del paziente. È su questo presupposto che si basa lo studio condotto all'ospedale San Donato di Arezzo, che ha messo in evidenza come un parametro già disponibile nei.

