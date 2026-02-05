Banca abusiva e investimenti trappola vittime anche a Roma

Da romatoday.it 5 feb 2026

La guardia di finanza ha smantellato una maxi truffa finanziaria che coinvolge anche la provincia di Roma. Le indagini hanno portato alla luce un giro di investimenti trappola e una banca abusiva. Le vittime sono decine, alcune delle quali hanno perso tutti i risparmi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il modo in cui funzionava il sistema e di individuare chi ci sta dietro. La situazione resta sotto controllo e si aspetta l’azione delle autorità per fermare questa frode.

C'è anche la provincia di Roma tra i territori colpiti da una maxi truffa finanziaria scoperta dalle guardia di finanza nell'ambito dell'operazione denominata Golden Tree. Sono stati i militari del comando provinciale di Ancora a smascherare l’esistenza di un presunto sodalizio criminale volto.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

