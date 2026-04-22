Bambino morto a 7 anni in piscina Castelforte si ferma per Gabriele

Castelforte piange la scomparsa di un bambino di 7 anni, deceduto sabato scorso in una piscina del complesso termale Vescine a Suio. La comunità si è fermata in segno di lutto per questa tragedia che ha coinvolto il piccolo e la sua famiglia. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte del bambino. La notizia ha suscitato dolore tra residenti e visitatori della zona.

Castelforte è in lutto per la morte del piccolo Gabriele, il bambino di 7 anni che sabato scorso ha perso la vita in una delle piscine del complesso termale Vescine a Suio. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di annullate tutti gli eventi e tutte le iniziative che sono in programma.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme, ipotesi bocchettone: tragedia in un hotel di CastelforteBambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un... Leggi anche: Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo; Bimbo morto in piscina a Latina, l'avvocato: 'Bocchettone era senza griglia'; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Bimbo di 7 anni muore risucchiato in piscina, il padre: Ha lottato. Il bimbo morto alle terme, per il legale 'assenti i dispositivi di sicurezza'Sarà l'autopsia a chiarire se Gabriele Ubaldo Petrucci, il bimbo di 7 anni annegato sabato alle terme 'Le Vescine' a Suio - nel territorio di Castelforte - in provincia di Latina, è morto a causa di u ... ansa.it Bimbo morto alle terme, ipotesi braccio bloccatoSarebbe rimasto intrappolato con un braccio nel bocchettone di aspirazione della piscina, senza riuscire più a riemergere. È questa, per la Procura di Cassino, l'ipotesi ... ilmessaggero.it Bambino morto a 7 anni nella piscina, ci sono quattro indagati ift.tt/IEqs7TM x.com Bambino di due anni morto in sala operatoria a Rovigo, il padre: "Mi sono fidato e me l'hanno ammazzato" >> https://buff.ly/eelvOqI - facebook.com facebook