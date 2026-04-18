Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme ipotesi bocchettone | tragedia in un hotel di Castelforte

Un bambino di sette anni, arrivato con la famiglia da Roma, è morto oggi in una piscina termale a Suio Terme, nel sud pontino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’interno di un hotel di Castelforte. Secondo le prime ipotesi, la tragedia potrebbe essere legata a un problema con il bocchettone della piscina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Bambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio. Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un bambino di 7 anni, arrivato da Roma con la famiglia, ha perso la vita all’interno di una piscina termale. Il dramma si è consumato a Suio Terme, in una struttura alberghiera della zona. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando il piccolo è stato notato in difficoltà in acqua. Il tentativo del padre e i soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione. Secondo le prime ricostruzioni, il padre si sarebbe immediatamente tuffato per cercare di salvarlo, ma il bambino sarebbe rimasto sott’acqua per diversi minuti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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