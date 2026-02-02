Tajani in Calabria | incontro con imprenditori colpiti dal maltempo per rilanciare economia e resilienza regionale

Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria per incontrare gli imprenditori colpiti dalle alluvioni di gennaio. Il ministro degli Esteri ha ascoltato le loro storie e ha promesso di lavorare per aiutare le imprese a riprendersi. L’obiettivo è rafforzare l’economia locale e migliorare la resilienza della regione di fronte a future calamità.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto tappa a Reggio Calabria per un incontro con imprenditori locali colpiti dalle alluvioni dello scorso gennaio, nell’ambito di una missione voluta per supportare il ripristino del tessuto economico nelle aree più colpite dal maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. L’evento si è svolto al Palazzo Campanella, sede della presidenza della Regione, dove Tajani ha incontrato il presidente Roberto Occhiuto e rappresentanti del mondo produttivo della provincia. L’incontro, che ha coinvolto imprese operanti nei settori dell’agricoltura, del turismo e della piccola industria, si è incentrato su misure concrete per il rilancio delle attività danneggiate, con particolare attenzione ai tempi di ripresa, all’accesso ai fondi europei e alla ricostruzione delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Assoesercenti ha richiesto interventi di sostegno per le imprese della Sicilia orientale danneggiate dal ciclone mediterraneo Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha causato ingenti danni alle attività commerciali della zona.

Il maltempo continua a colpire la Calabria, causando danni e disagi.

