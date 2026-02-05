Prof carbonizzato in auto dopo la morte dell’imputato si chiude il processo per l’omicidio

Dopo il decesso dell’imputato, il processo per l’omicidio di Pietro Caprio si conclude. L’insegnante di 56 anni è stato trovato morto e bruciato nella sua auto a Cellole, nel casertano, lo scorso 4 novembre. La vicenda si è chiusa con la morte dell’uomo che era sotto processo, lasciando molte domande senza risposta.

Approfondimenti su Pietro Caprio L'aggressione, poi la morte: imputato per omicidio preterintenzionale il vicino di casa Il processo a Carmine Rizzo, il 43enne di Alezio, si terrà il 24 aprile con rito abbreviato. Morte carabiniere Legrottaglie: imputato a processo, prima udienza a fine gennaio Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 febbraio 2026; Ucciso e bruciato in aula, ma l'imputato muore: cala il sipario sull'omicidio Caprio. Prof carbonizzato in auto, cala il sipario per morte del killerSentenza di non luogo a procedere per Angelo Gentile, 86enne di Cellole ritenuto responsabile dell'omicidio di Pietro Caprio, insegnante di scienze motorie, avvenuto il 4 novembre 2023 nella pineta ... Identificato grazie al Dna il giovane di 25 anni trovato carbonizzato nell'auto a Sermoneta ScaloE' stato identificato dopo un lungo e complesso lavoro di analisi del Dna, il giovane trovato carbonizzato in un'auto nella notte del 14 settembre scorso.

