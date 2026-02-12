Salvatore Giordano morto per il crollo in Galleria Umberto il processo si chiude dopo 12 anni
Dopo dodici anni si avvicina la fine del processo per la morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni morto nel 2014 in un crollo in Galleria Umberto a Napoli. Domani la Cassazione emetterà la sentenza definitiva. Sono passati più di dieci anni da quel tragico incidente, e ora si attende giustizia.
Per domani, 13 febbraio, è prevista la sentenza della Cassazione sulla morte di Salvatore Giordano, il 14enne deceduto nel 2014 dopo essere stato colpito da un calcinaccio a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
