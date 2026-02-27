La madre anziana non è autosufficiente 48enne le ruba i soldi li spende tutti in droga

Nel tardo pomeriggio del 10 febbraio 2026, i carabinieri della stazione di Verdello sono intervenuti a Pognano per un episodio di furto. Una donna di 48 anni è stata denunciata dopo aver sottratto soldi alla madre anziana non autosufficiente e averli spesi in droga. La donna è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso.

Pognano. Nel tardo pomeriggio del 10 febbraio 2026. i carabinieri della stazione di Verdello hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa e divieto di dimora nel comune di Pognano nei confronti di un 48enne residente nel comune stesso. L’uomo è ritenuto responsabile, dal 2023, dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni personali e abbandono di persona incapace ai danni della madre anziana convivente. Le indagini, avviate nel settembre 2025, dopo la segnalazione di un conoscente della vittima, hanno fatto emergere una situazione di grave degrado abitativo e di forte soggezione psicologica della donna, costretta a consegnare ingenti somme di denaro al figlio sotto minaccia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

