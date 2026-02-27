Dà al figlio tutti i soldi che ha vende pure i gioielli e resta senza cibo Anziana in ospedale lui indagato per maltrattamenti

Un’anziana donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver subito maltrattamenti da parte del figlio, che le avrebbe preso tutti i soldi e venduto i gioielli lasciandola senza cibo. L’uomo è ora indagato per maltrattamenti e si trova sotto osservazione. La donna avrebbe subito abusi economici e fisici da parte del figlio, che le avrebbe anche costretto a consegnargli denaro per l’acquisto di droga.

Pognano (Bergamo), 27 febbraio 2026 – Costringeva l’anziana madre a dargli il denaro, anche per comprare la droga. I risparmi, l’assegno della pensione, le aveva tolto tutto. Persino i gioielli di famiglia, che lei aveva venduto per racimolare un po’ di contante. Ma che andava tutto nelle tasche del figlio, mentre lei faticava persino a mangiare. Una storia horror che finalmente ha avuto un primo lieto fine: nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Verdello hanno eseguito nei confronti di un 48enne residente a Pognano, in provincia di Bergamo, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa e divieto di dimora nel Comune della Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

