Martina Bonci soddisfatta della nomina di Massimo Seri a commissario di Azione | Gran felicità

Martina Bonci, delegata nazionale di Azione per la provincia di Ancona, e gli iscritti del partito nella città, hanno espresso soddisfazione per la nomina di Massimo Seri come commissario regionale di Azione. La notizia è arrivata da Roma e ha suscitato una reazione positiva tra i membri locali del partito. Bonci ha dichiarato di essere molto felice di questa nomina, che considera un momento importante per il partito nella regione.

La delegata nazionale di Ancona del partito, assieme ad altri "dissidenti" della provincia, non ha mai nascosto la sua forte contrarietà alla decisione di passare con il centrodestra La lettera è firmata, oltre che da Martina Bonci, anche dagli iscritti della provincia di Ancona Mirco Cesaretti, Marco Simoni, Marco Romanini, Giacomo Fratini e Massimo Rossello.