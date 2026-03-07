Il Comitato direttivo nazionale di Azione Marche ha nominato Massimo Seri come nuovo commissario regionale del partito. La decisione è stata comunicata in seguito alla recente riorganizzazione interna, con Seri che assume un ruolo chiave in un momento di cambiamenti. La nomina segna un passo importante per il partito nella regione, che torna a confrontarsi con il centrosinistra.

ANCONA – Prosegue l’incredibile telenovela che vede come protagonista il partito di Azione Marche. Il Comitato direttivo nazionale ha infatti nominato Massimo Seri commissario regionale del partito. Il leader Carlo Calenda commenta così la nomina: «Vogliamo dare ulteriore slancio al radicamento di Azione nelle Marche. Massimo è una figura di grande esperienza amministrativa e politica, capace di interpretare con serietà e competenza le esigenze dei cittadini marchigiani. Sono certo che saprà rafforzare la nostra comunità politica nella regione e contribuire alla costruzione di una proposta liberale, riformista e indipendente dai due poli, in vista delle prossime elezioni politiche». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti discussi: Clamoroso ad Azione, Massimo Seri è nominato commissario straordinario. Il partito torna a centrosinistra?; Federica Fiordelmondo (Pd) sulla nomina di Massimo Seri (Az): Fine delle ambiguità frutto di scelte individuali di alcuni.

Azione, Massimo Seri commissario (dopo le dimissioni di Fagioli): «Niente fughe in avanti»ANCONA C’è maretta nel partito di Calenda. La deriva destrorsa intrapresa da alcuni esponenti ha acceso gli animi. Interviene Roma e mette un primo punto: Massimo Seri, capogruppo ... corriereadriatico.it