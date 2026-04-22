EMPOLi – – Un presunto crac architettato a tavolino per sfuggire ai debiti con l’erario, unito a un vasto giro di false fatturazioni con ramificazioni internazionali. È il quadro tracciato dalla Guardia di finanza di Firenze, che nelle scorse ore ha fatto scattare i sigilli per una società a responsabilità limitata dell’ Empolese, attiva nel settore del commercio alimentare all’ingrosso e al dettaglio. Su delega della procura fiorentina, i militari della locale compagnia e della sezione di polizia giudiziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo firmato dal Giudice per le indagini preliminari. La misura ha colpito le quote sociali, l’intero complesso dei beni e un ramo d’azienda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Azienda ‘clone’ per eludere il fisco e per la frode internazionale: maxi sequestro della Finanza nell’Empolese

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