Il mercato nero dell' argento maxi operazione della Finanza | dal sequestro all' azienda denunciata

La Finanza di Arezzo ha smantellato un giro di argento rubato e rivenduto illegalmente. Le indagini hanno portato al sequestro di ingenti quantità di metallo prezioso e alla denuncia di un’azienda coinvolta nel traffico illecito. Gli investigatori hanno scoperto come il mercato nero dell’argento continui a muoversi, alimentato da persone che cercano di evitare le regole e le tasse.

Anche l'argento ha il suo mercato nero e la sua fotografia è restituita dal meccanismo messo in luce dalle indagini della Procura di Arezzo con il braccio operativo dei finanzieri del comando delle fiamme gialle di Arezzo. Dopo mesi di indagini, scattate in seguito a un sequestro su strada di oro.

