Termoli furto sventato su Fiat 500L in pieno centro | vecchi modelli nel mirino dei ladri allerta sicurezza urbana

A Termoli, un tentativo di furto su una Fiat 500L in viale d’Italia ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. I ladri, attratti da vecchi modelli di auto, hanno tentato di svaligiare il veicolo nel cuore della città, ma sono stati scoperti prima di riuscirci. La scena si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026, creando preoccupazione tra i residenti.

Tentativo di furto a Termoli: nel mirino dei ladri una Fiat 500L in viale d'Italia. Un tentativo di furto ha scosso il pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026 a Termoli, in Molise. I malintenzionati hanno preso di mira una Fiat 500L parcheggiata in viale d'Italia, una delle zone più centrali e frequentate della città. L'episodio, sebbene fallito, solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla vulnerabilità dei veicoli più datati. Un gesto rapido e sventato. L'allarme è scattato nelle ore pomeridiane, mentre viale d'Italia era ancora animato dal viavai di persone, professionisti e clienti diretti alle numerose attività commerciali della zona.