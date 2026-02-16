Taurano tentato furto sventato | nel mirino l’abitazione del vicesindaco Saverio Graziano

A Taurano, un tentativo di furto è stato fermato poco dopo le 20.30, quando i ladri hanno cercato di entrare nell’abitazione del vicesindaco Saverio Graziano. I criminali si sono avvicinati alla casa con attrezzi da scasso, ma sono stati sorpresi dai vicini che hanno dato l’allarme. La polizia è intervenuta subito e ha bloccato i sospetti prima che potessero mettere in atto il furto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro per i rilievi necessari per ricostruire con precisione l'accaduto Sono da poco trascorse le 20.30 quando, a Taurano, la quiete della sera viene incrinata da un episodio destinato ad aprire un'indagine. Mancano pochi minuti alle 21. L'abitazione è quella di Saverio Graziano, vicesindaco del comune del Vallo. Graziano sta rientrando a casa quando nota un'auto parcheggiata a breve distanza dalla sua proprietà. La vettura compie una manovra improvvisa, un movimento rapido che non passa inosservato e che richiama immediatamente la sua attenzione.