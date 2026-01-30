Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso a 98 anni. Il cantante ha comunicato la notizia sui social, lasciando tutti senza parole.

A 98 anni si è spento Giovanni, il padre di Piero Pelù. E' il cantante stesso ad annunciare la sua scomparsa sui social. Grande l'affetto da parte dei followers e dei colleghi Piero Pelù non sta vivendo un periodo facile. Prima la separazione dalla moglie, adesso la morte del padre di 98 anni che lui stesso ha annunciato tramite un post. “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù.Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”, con queste parole l’artista ha detto addio a suo padre, annunciando ai followers la morte del suo caro papà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piero Pelù in lutto: è morto il papà Giovanni

Approfondimenti su Piero Pelù

Piero Pelù piange la scomparsa del padre Giovanni, morto all'età di 98 anni.

Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, morto a 98 anni a poche settimane dal centesimo compleanno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Piero Pelù

Drammatico lutto per Piero Pelù: l’annuncioIl mondo della musica e non solo vicini al famoso cantante Piero Pelù: l'artista ha annunciato l'addio a suo padre, morto a 98 anni. newsmondo.it

Piero Pelù, l'addio al padre Giovanni: Sempre orgoglioso di essere tuo figlioLutto in famiglia per Piero Pelù: oggi, 30 gennaio, è morto il padre Giovanni. Via social, il rocker lo ha ricordato condividendo una foto insieme a lui, accompagnata da questo messaggio: Ciao papà, ... radioitalia.it

"Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio. 26/10/1927 - 30/01/2026". Piero Pelù saluta sui social il padre, morto all'età di 98 anni. Insieme al post, l'artista ha p - facebook.com facebook

Piero Pelù e la moglie direttrice d'orchestra Gianna Fratta si separano: “Massimo rispetto reciproco” x.com