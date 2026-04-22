Nelle ultime ore, sui social cinesi sono circolate immagini di un convoglio di mezzi militari di grandi dimensioni che attraversava un’area urbana, tra il traffico e le infrastrutture cittadine. Le foto mostrano i veicoli in movimento lungo strade trafficate, suscitando attenzione sulla presenza di questi mezzi in un contesto civile. La diffusione di queste immagini ha attirato l’interesse degli utenti e dei media locali.

Nelle ultime ore sui social network cinesi sono diventati virali che mostrano un convoglio di grandi mezzi militari attraversare un’area urbana, in mezzo al traffico civile e a infrastrutture cittadine. Dalle immagini, riprese da passanti e rilanciate sulla piattaforma Weibo, si notano probabili lanciatori mobili associati al sistema missilistico DF-27. Non esiste al momento una conferma ufficiale da parte delle autorità di Pechino né sull’autenticità delle riprese né sulla località esatta. Ecco che cosa sappiamo. I lanciatori ipersonici cinesi DF-27. Secondo quanto riportato dal Pentagono nel rapporto annuale del 2025 sugli sviluppi militari della Cina, il DF-27 è già entrato in servizio ed è classificato come missile balistico intercontinentale convenzionale con una gittata stimata tra i 5.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Avvistati in un'area urbana”: la Cina muove i nuovi lanciatori ipersonici DF-27

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